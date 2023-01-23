Nedim Şener: İsveç’te devlet destekli provokasyonun amacı ne?

İşte Nedim Şener'in yazısı:

Herhangi bir komplo teorisi üretmek için vakit kaybetmeye gerek yok.

Her şey çok açık; İsveç, Amerika Birleşik Devletleri’nin emperyalist hegemonyasının aracı haline dönüşen NATO’ya üye olursa akıbetinin Ukrayna ile aynı olacağını biliyor. Bu yüzden ABD’ye “NATO’ya girmek istemiyorum” diyecek cesareti olmadığı için, NATO üyeliğini engellemesi için Türkiye’ye yönelik alçakça provokasyonlara girişiyor.

ABD, NATO’yu kullanarak yeni hegemonya stratejisini, 2021 yılı şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden ile Münih Güvenlik Konferansı sırasında şu sözlerle duyurmuştu: “Ben sözünün eri bir adamım. Amerika geri döndü. Bugün kısa bir süre önce başladığım görevde, ABD’nin Başkanı olarak konuşuyorum ve tüm dünyaya çok açık bir mesaj gönderiyorum. Amerika geri döndü. Transatlantik İttifak geri döndü. Ve geriye bakmayacağız.”

‘ABD GERİ DÖNDÜ’ SÖZÜNÜN ANLAMI

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