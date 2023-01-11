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Nedim Şener: İşte Taksim bombacısının ifadesinin tam metni: Patlayıcıyı Suriye’den ben geçirdim

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, "İşte Taksim bombacısının ifadesinin tam metni: Patlayıcıyı Suriye’den ben geçirdim" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

13 Kasım günü İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’nin “özel istihbarat elemanı” olarak yetiştirdiği Ahlam Albashir, 30 Kasım 2022 günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda alınan ifadesinde isim isim PKK/YPG ilişkisini anlattı. Albashir patlayıcıyı da kaçak yollarla Suriye’den geçerken kendisinin taşıdığını itiraf etti.

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Nedim Şener
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