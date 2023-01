Nedim Şener: Fransız ‘derin devleti’ operasyonu mu

İşte Nedim Şener'in yazısı:

Soru bir: “Fransa’da derin devlet var mı?”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019’da Rusya ile yakınlaşma çabalarının engellendiğini söylerken, “... Avrupa’dan uzaklaşan Rusya Çin’e yaklaşır, bu hiç de Avrupa’nın yararına olmaz. Fakat içimizde Rusya ile ilişkilerimize direnen bir ‘derin devlet’ var” demişti.

Soru iki: Paris’te üç PKK’lının ırkçı faşist 69 yaşındaki bir Fransız tarafından öldürülmesi Fransa derin devletinin operasyonu mu?

Bizi bu cevaba götürecek başlıklar ve sorulardan önce bazı tespitlerimi paylaşayım:

Terörist oldukları için her an bir saldırı bekleyen PKK’lılara darbe, kendilerini en güvende hissettikleri yerde, beklemedikleri zamanda fakat hiç beklemedikleri kişilerden geldiği için nasıl saçmalayacaklarını şaşırdılar. Fransa’da büyüyen ırkçılık dalgasının onları da bulacağını bildikleri halde gerçeklerden kaçan her aşağılık korkak gibi yalana sarılıyorlar.

SOYADINI ‘MEHMET’ YAPTILAR

Öyle sorular ortaya atıyorlar ki cevapların tamamı Fransız derin devleti operasyonu tarifine çıkıyor ama onlar Türkiye’yi suçlama kolaycılığına kaçıyorlar. Yıllardır sığındıkları Fransa hükümetini, emniyetini, istihbaratını, savcılığı suçlamaya cesaretleri olmadığı için, 69 yaşında eski bir makinist olan ırkçı faşist Fransız bir katilin aslen Fransız değil Balkan Türk’ü, hatta Çeçen, ikinci adının Mehmet olduğunu yazacak kadar saçmalayabiliyorlar.

FRANSA PKK’YA SIRTINI DÖNDÜ MÜ

PKK’lılar kime kızgın ve neden korkuyorlar?

Fransa’nın Suriye’de kullandığı maşa olan PKK/KCK/PYD-YPG’liler, katilin saldırı için girdiği berber dükkânındakiler tarafından yakalamasına rağmen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un olay yerine geç gelen polise teşekkür etmesine kızgınlar.

Saldırı sonrası olay yerine gelen Fransa hükümet yetkililerinin kültür merkezine girmeden, kapıdan bina önünden açıklama yapıp gitmelerine, olayın terör değil ırçkı bir saldırı olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı dahil Fransız siyasetçilere, soruşturmayı “terör dosyası” olarak açmayan savcılığa öfkeliler.

Tüm bunlar, PKK’lılarda Fransa’nın kendilerine sırtını döndüğü düşüncesi yarattı. Onlar da bu tutuma tepkiyi de tam bir terörist olarak Paris’i yangın yerine çevirerek verdiler.

