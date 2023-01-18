Nedim Şener: FETÖ’nün ‘parlattığı’ Özel’in bir virgül ile ortaya çıkan çarpıtması

İşte Nedim Şener'in yazısı:

CHP adına kameraların karşısına geçtiğinde parti adına sözcülük yapmak yerine adeta “psikolojik savaş” taktikleri uygulayan Özgür Özel, bana attığı iftira ile bu konuda ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi.

28, 29, 30 Eylül 2022’de üç gün TBMM’deki basın toplantısında, “Benim cemaatle, Fetullah Gülen’le bir problemim yok, özellikle yurtdışındaki eğitim çalışmalarını önemsiyorum hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim” dediğim yalanını söyleyerek bugüne kadar hiçbir FETÖ mensubunun aklına bile gelmeyen iftirayı attı.

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