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Nedim Şener: FETÖ’cülerin Haluk Levent’e çektiği operasyon nasıl çöktü

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, "FETÖ’cülerin Haluk Levent’e çektiği operasyon nasıl çöktü" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

YALAN, iftira, aldatma, fitne, gizlilik, kumpas üzerine kurulu Fetullahçı Terör Örgütü, her zaman olduğu gibi fırsatı kaçırmadı, deprem acımızı örgüt amaçları için kullanmaya kalktı.

Devlete güveni sarsmak için bir anda sıfır takipçili hesaplarla, ortaya attıkları yalanları katlayarak büyüttüler.

Bu yüzden 8 gündür bir yandan deprem acısıyla uğraşırken diğer yandan FETÖ’cülerin yalanlarıyla boğuşuyoruz.

Fitneci yüzünü bir kez daha ortaya koyan FETÖ’cüler, Haluk Levent’in “Ahbap” çatısı altında yürüttüğü yardım kampanyasına sözde destek vererek ona sahip çıkmaya çalıştı.

FETÖ’CÜLERİN FİTNE PLANI

Elbette bu operasyonun başını, FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas operasyonlarında aktif rol almış olan Emrullah Uslu, 7 Şubat günü Twitter hesabından “Ortada devlet mevlet yok. Bir tek Haluk Levent ve ‘Ahbap’lar var” yazarak fitnenin fitilini ateşledi.

AFAD başta devletin tüm kurumlarının harekete geçmesine rağmen FETÖ’cü firari Hakan Şükür başta olmak üzere bir anda Haluk Levent’in başını çektiği yardım organizasyonuna yardım yapacaklarını söylemeye başladı.

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Nedim Şener
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