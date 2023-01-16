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Nedim Şener: FETÖ ‘parlatması’ CHP’li Özgür Özel

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, "FETÖ ‘parlatması’ CHP’li Özgür Özel" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

TAŞLAR ağır ağır yerine oturuyor: CHP’li Özgür Özel, TBMM’de 28-29-30 Eylül 2022 günlerinde düzenlediği basın toplantısıyla; bugüne kadar bana FETÖ’cülerin bile atmadığı bir iftirayı atmıştı.
9 Ağustos 2011’de ziyaretime geldiğinde yazması için; “Benim cemaatle, Fetullah Gülen’le bir problemim yok, özellikle yurtdışındaki eğitim çalışmalarını önemsiyorum hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim” dediğim yalanını söylemişti. Yüzlerce ziyaretçim oldu, ne ona ne başkasına böyle bir şey söylemedim. FETÖ’cülerden beklerdim ama bir CHP’linin bu kadar basit bir yalana sığınacağı aklıma gelmezdi.

Ama bu kişi Özgür Özel olunca bir kez daha düşünmek gerekirmiş...

Atatürk’ün kurduğu partinin TBMM’deki Grup Başkanvekilini seçmenlerinin yakından tanıması için, 5 Ekim 2022 tarihinde bu köşede, 2015’te FETÖ’nün MİT Mahrem Yapılanması üyelerinin ByLock yazışmalarında Özgür Özel ile ilgili bölümleri yazmıştım.

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Nedim Şener
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