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Nedim Şener: Dertleri 17.960 mağdur değil FETÖ’cüleri devlete sokmak

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, "Dertleri 17.960 mağdur değil FETÖ’cüleri devlete sokmak" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

Hâlâ devlet içinde temizlenmesi gereken, hatta hükümeti bu konuda eleştirmesi beklenen 6’lı Masa tam tersine FETÖ’cüleri devlete tekrar sokacak adımlar atıyor.

Öyle ki, firari FETÖ’cüler 6’lı Masa’nın Ortak Mutabakat Metni için şükür ederken “Yetmez ama evet” diyerek kendilerini kurtaracak formül olarak görüyorlar.

Başkası söylese 6’lı Masa ortakları yeri görü inletirdi ama firari FETÖ’cülerin örgütün tutumunu yansıtan şu birkaç Twitter mesajı bile durumu özetliyor:

Firari FETÖ’cülerden Emre Uslu, “Millet İttifakı’nın mutabakat metnine dair yorumum; buna da şükür” derken, yine ABD’ye kaçan FETÖ’cülerden Hakan Şükür, “Milleti yani hepimizi ilgilendiren Millet İttifakı’nın mutabakat metni özetini okuyun, okutturun. Herkesin kendini, istediklerini bulacağı önemli konular var. Birlikten kuvvet doğar diyerek, Milleti bir arada tutma çabasında olanları yürekten alkışlamak gerek” diyerek 6’lı Masa’ya alkış gönderdi. Firari FETÖ’cü Ahmet Dönmez ise metindeki vaatlerin yarısının yapılmasının bile kendileri için önemini “Metinde şu yok bu yok demek yerine, ben şahsen yarısını bile hayata geçirmelerine razıyım” diyerek anlattı.

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Nedim Şener
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