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Nedim Şener: Bakkal hesabıyla ‘proje bazlı’ siyaset buraya kadar

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, "Bakkal hesabıyla ‘proje bazlı’ siyaset buraya kadar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

Bundan tam 6 yıl önce, 8 Mayıs 2017 tarihinde Posta Gazetesi’ndeki “Siyaset yalnızca matematik değildir” köşe yazımda, CHP’nin kendi ilkelerini bir kenara bırakıp “ilkesiz matematik siyaseti” üzerinden muhalefeti peşine takmaya çalışmasının yaratacağı sonuçlara dikkat çekmiştim.
Yüzde 51.4 “Evet”, yüzde 48.6 “Hayır” çıkan 16 Nisan 2017 referandumundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, parti ilkelerini bir yana bırakıp terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP ile ilişkiye girerek yürüttüğü matematik siyasetiyle “hayır bloku”nun temsilcisi olmaya kalktı.

Şu satırlar 8 Mayıs 2017 tarihli yazımdan:

“CHP’nin yüzde 25’inin üzerine HDP, küskün MHP’li (Not: Sonradan İP’li olanlar), hatta kızgın AKP’lilerin oylarını üst üste koyup iktidar hesabı yapıyorlar. Ama siyasette matematik sadece sonuçları hesaplamaya yarar.

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Nedim Şener
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