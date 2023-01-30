Nedim Şener: Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor

İşte Nedim Şener'in yazısı:

AMERİKAN Washington Post gazetesi 9 Ocak’ta, “2023 yılının en önemli seçimi Türkiye’de olacak” başlıklı bir analiz yayınlandı.

2023 seçim sonuçlarının tüm dünya için neden çok önemli olduğunu en açık ifade eden cümle ise şu: “Sonuç, Washington ve Moskova’nın yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’daki başkentlerdeki jeopolitik ve ekonomik hesaplamaları şekillendirecek.”

Gazete, muhalefetin adı belli olmayan adayının kazanacağına dair net bir tespitte bulunmasa da Amerika ve Avrupa’nın seçimlerden beklediği sonucu şu cümle ile özetlemişti: “Batı liderleri, Erdoğan’ın gidişini görmekten memnun olur.”

ABD KONGRESİ İÇİN HAZIRLANAN RAPOR

Gazetede “analiz” adı altında yayınlanan yazı, Amerikan Kongresi Araştırma Servisi tarafından, Kongre üyelerine sunulmak üzere hazırlanan 22 Aralık 2022 tarihli “Türkiye: Kısaca Arka Plan ve ABD İlişkileri” başlıklı 68 sayfalık raporla neredeyse aynı bakış açısına sahip.

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