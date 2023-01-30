GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Nedim Şener: Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

AMERİKAN Washington Post gazetesi 9 Ocak’ta, “2023 yılının en önemli seçimi Türkiye’de olacak” başlıklı bir analiz yayınlandı.
2023 seçim sonuçlarının tüm dünya için neden çok önemli olduğunu en açık ifade eden cümle ise şu: “Sonuç, Washington ve Moskova’nın yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’daki başkentlerdeki jeopolitik ve ekonomik hesaplamaları şekillendirecek.”

Gazete, muhalefetin adı belli olmayan adayının kazanacağına dair net bir tespitte bulunmasa da Amerika ve Avrupa’nın seçimlerden beklediği sonucu şu cümle ile özetlemişti: “Batı liderleri, Erdoğan’ın gidişini görmekten memnun olur.”

ABD KONGRESİ İÇİN HAZIRLANAN RAPOR

Gazetede “analiz” adı altında yayınlanan yazı, Amerikan Kongresi Araştırma Servisi tarafından, Kongre üyelerine sunulmak üzere hazırlanan 22 Aralık 2022 tarihli “Türkiye: Kısaca Arka Plan ve ABD İlişkileri” başlıklı 68 sayfalık raporla neredeyse aynı bakış açısına sahip.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nedim Şener
ÇOK OKUNAN HABERLER
Hilmi Daşdemir: Masa’nın adayı kim? Hilmi Daşdemir: Masa’nın adayı kim?
Engin Ardıç: Haybeciler Engin Ardıç: Haybeciler
Hacı Yakışıklı: Hulusi Akar’ı kimler, niçin alkışladı? Hacı Yakışıklı: Hulusi Akar’ı kimler, niçin alkışladı?
Melih Altınok: Kılıçdaroğlu her geçen gün kontrolü kaybediyor Melih Altınok: Kılıçdaroğlu her geçen gün kontrolü kaybediyor
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı
Nedim Şener: Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor Nedim Şener: Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor
SON HABERLER
Engin Ardıç: Haybeciler Engin Ardıç: Haybeciler
Hilmi Daşdemir: Masa’nın adayı kim? Hilmi Daşdemir: Masa’nın adayı kim?
Nedim Şener: Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor Nedim Şener: Amerika’nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde... ABD nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor
Melih Altınok: Kılıçdaroğlu her geçen gün kontrolü kaybediyor Melih Altınok: Kılıçdaroğlu her geçen gün kontrolü kaybediyor
Ali Karahasanoğlu: Darbecilerin tehdidine sustular, intikamı hocadan aldılar! Ali Karahasanoğlu: Darbecilerin tehdidine sustular, intikamı hocadan aldılar!
Bülent Orakoğlu: Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’A Goebbels teknikleri ile seçimler öncesi ortalığı karıştıracak KAOS suikastlar uyuyan hücreler iftirası mı? Bülent Orakoğlu: Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’A Goebbels teknikleri ile seçimler öncesi ortalığı karıştıracak KAOS suikastlar uyuyan hücreler iftirası mı?
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı
Hacı Yakışıklı: Hulusi Akar’ı kimler, niçin alkışladı? Hacı Yakışıklı: Hulusi Akar’ı kimler, niçin alkışladı?