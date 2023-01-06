Nedim Şener: 6’lı Masa can çekişen PKK terörüne cesaret veriyor

İşte Nedim Şener'in yazısı:

Kanlı terör örgütü PKK’nın elebaşı Duran Kalkan 26 Kasım’da örgütün nasıl can çekiştiğini anlatırken 6’lı Masa’dan umudunu şöyle dile getirmişti:

“Daha çok kritik bir dönemdeyiz. Bugünkü saldırılar işte Tayyip Erdoğan da hep söylüyor ya ‘Daha bunlar iyi günleriniz’, gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım. Oldukça kritik bir süreçteyiz. Bunu iyi görmek gerekiyor. Daha ağır saldırılar olabilir. Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik. Tarihe gömmek gerekiyor onu.”

Terörist Duran Kalkan’a bunu söyleten şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin PKK terörüne karşı yurtiçinde ve dışında yürüttüğü topyekûn mücadelenin sonucudur.

Teröristler, bir yandan bitme noktasına geldiklerini söylüyorlar, diğer yandan 6’lı Masa’dan da umutlarını dile getiriyorlar.

6’lı Masa’nın ortaklarından CHP ve Deva Partisi başta olmak üzere, HDP’lilerin desteğini almak için bu umutları karşılıksız bırakmıyorlar.

Terör sorununa, “Kürt sorunu” adını koyup yeni açılım peşinde koşan muhalefet, can çekişen PKK terörüne cesaret veriyor.

TESLİM OLAN, KATILIMIN İKİ KATI

PKK terör örgütünün yurtiçinde bitme noktasına geldiğine ilişkin rakamlar hafta başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. 2022 yıl sonu rakamlarına bakıldığında; son üç yılda terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı örgüte katılanların iki katını geçti.

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