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Nedim Şener: 2023’te de FETÖ’ye kötü haber: Yargıtay’ın Birol Erdem kararında değişiklik

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, "2023’te de FETÖ’ye kötü haber: Yargıtay’ın Birol Erdem kararında değişiklik" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Nedim Şener'in yazısı:

2023 yılının en önemli gelişmelerinden bazılarını, Türk yargısından terör örgütleri PKK’nın siyası kolu HDP ve Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili çıkacak kararlar oluşturacak.

Anayasa Mahkemesi, hakkında kapatma davası devam eden PKK/HDP ile ilgili kararı verecek.

Yargıtay Başsavcılığı, 2021 yılında yaptığı başvuruda PKK/HDP’nin kapatılmasının yanında Hazine yardımının engellenmesini talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi o aşamada tedbir kararına gerek görmemişti. Ancak aradan geçen zamanda HDP, terör örgütü PKK ile ilişkisine ve sözcülüğüne devam etti. Yargıtay Başsavcılığı yaşanan gelişmeleri göz önüne alarak 10 Ocak 2023’e kadar partilerin hesaplarına geçecek Hazine yardımının HDP’ye ödenecek kısmının durdurulmasını yeniden talep etti.

PKK/HDP’YE YARDIM KARARI 6 OCAK’TA

Başsavcılık talebini şu cümlelerle yineledi: “Davalı parti ile ilgili açılan davada delillerin toplandığı ve karar aşamasına gelindiği de gözetilerek; davalı parti hakkında kapatma kararı veya devlet yardımından yoksun bırakılma kararı verilmesi halinde ödenen ya da ödenecek devlet yardımının harcanma ihtimali nazara alınarak; talebimizin ivedilikle görüşülüp devlet yardımının bulunduğu banka hesabına dava süresince tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur.”

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Nedim Şener
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