GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Mustafa Karaalioğlu: En büyük seçim yatırımı

Karar Gazetesi Yazarı Mustafa Karaalioğlu, "En büyük seçim yatırımı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mustafa Karaalioğlu'nun yazısı:

Altılı Masa’nın bir arada olmasını mecbur kılan birden fazla eşik aşıldı ama hala risk varsa da iktidar bunu hergün masanın dağılması için olmadık büyüler yaparak riski ortadan kaldırıyor. İktidar sözcülerinin, iktidar ortaklarının, iktidar medyasının Masa’ya atfettikleri önem o kadar büyük ki, yaptıkları hücumlar altı parti bir arada olduğu müddetçe iktidarın seçimi asla kazanamayacağı mesajını vermekten başka sonuç doğurmuyor.

Altılı Masa’nın bilançosundaki aktif varlıkların başına, şimdiye kadar ürettikleri ortak metinlerden önce bu hücumların ürettiği siyasal gücü yazmak gerekiyor. Israr ve temenni o kadar bariz ki iktidar için de asgari ücret artışı, doğalgaz, yerli otomobil, EYT vesaireden daha önemli seçim yatırımı Masa’nın dağılmasını temin etmek görünüyor.

Masa’ya karşı başlarda daha basit salvolar gönderiliyordu. Nasıl olsa yürümeyecek bir girişim olması beklentisiyle olsa gerek, sadece HDP’yi gizli ortak olarak yakıştırmak yetiyordu. Sonra üslup sertleşti. Seçimin ayak sesleri duyulmaya başladıkça bu kez başörtüsü konulu anayasa değişikliği gibi daha ince hamleler gelmeye başladı. En nihayet İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na...

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mustafa Karaalioğlu
ÇOK OKUNAN HABERLER
Elif Çakır: Muhtar bile olamaz demişlerdi, bugün Türkiye tarihinin en kudretli cumhurbaşkanı ama Elif Çakır: Muhtar bile olamaz demişlerdi, bugün Türkiye tarihinin en kudretli cumhurbaşkanı ama
İslam Memiş: Yastık altına dönüş mü başladı? İslam Memiş: Yastık altına dönüş mü başladı?
Barış Pehlivan: Peker cenderesi büyüyor Barış Pehlivan: Peker cenderesi büyüyor
Latif Şimşek: Aslı-Ataç Baykal kardeşler neden görüşmüyor ve bir fotoğrafın anatomisi Latif Şimşek: Aslı-Ataç Baykal kardeşler neden görüşmüyor ve bir fotoğrafın anatomisi
Bülent Orakoğlu: 6’lı masada 300 bin dolar alan döviz fırsatçısı lider Kılıçdaroğlu mu; para kaynağı yasal mı? Bülent Orakoğlu: 6’lı masada 300 bin dolar alan döviz fırsatçısı lider Kılıçdaroğlu mu; para kaynağı yasal mı?
Nedim Şener: İşte Taksim bombacısının ifadesinin tam metni: Patlayıcıyı Suriye’den ben geçirdim Nedim Şener: İşte Taksim bombacısının ifadesinin tam metni: Patlayıcıyı Suriye’den ben geçirdim
SON HABERLER
İslam Memiş: Yastık altına dönüş mü başladı? İslam Memiş: Yastık altına dönüş mü başladı?
Barış Pehlivan: Peker cenderesi büyüyor Barış Pehlivan: Peker cenderesi büyüyor
Latif Şimşek: Aslı-Ataç Baykal kardeşler neden görüşmüyor ve bir fotoğrafın anatomisi Latif Şimşek: Aslı-Ataç Baykal kardeşler neden görüşmüyor ve bir fotoğrafın anatomisi
Elif Çakır: Muhtar bile olamaz demişlerdi, bugün Türkiye tarihinin en kudretli cumhurbaşkanı ama Elif Çakır: Muhtar bile olamaz demişlerdi, bugün Türkiye tarihinin en kudretli cumhurbaşkanı ama
Nedim Şener: İşte Taksim bombacısının ifadesinin tam metni: Patlayıcıyı Suriye’den ben geçirdim Nedim Şener: İşte Taksim bombacısının ifadesinin tam metni: Patlayıcıyı Suriye’den ben geçirdim
Bülent Orakoğlu: 6’lı masada 300 bin dolar alan döviz fırsatçısı lider Kılıçdaroğlu mu; para kaynağı yasal mı? Bülent Orakoğlu: 6’lı masada 300 bin dolar alan döviz fırsatçısı lider Kılıçdaroğlu mu; para kaynağı yasal mı?
Ali Karahasanoğlu: CHP ve İP başörtü yasakçılıklarını itiraf ettiler! Ali Karahasanoğlu: CHP ve İP başörtü yasakçılıklarını itiraf ettiler!
Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim tarihine karar verdi mi Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim tarihine karar verdi mi