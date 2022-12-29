Mustafa Karaalioğlu: En büyük seçim yatırımı

İşte Mustafa Karaalioğlu'nun yazısı:

Altılı Masa’nın bir arada olmasını mecbur kılan birden fazla eşik aşıldı ama hala risk varsa da iktidar bunu hergün masanın dağılması için olmadık büyüler yaparak riski ortadan kaldırıyor. İktidar sözcülerinin, iktidar ortaklarının, iktidar medyasının Masa’ya atfettikleri önem o kadar büyük ki, yaptıkları hücumlar altı parti bir arada olduğu müddetçe iktidarın seçimi asla kazanamayacağı mesajını vermekten başka sonuç doğurmuyor.

Altılı Masa’nın bilançosundaki aktif varlıkların başına, şimdiye kadar ürettikleri ortak metinlerden önce bu hücumların ürettiği siyasal gücü yazmak gerekiyor. Israr ve temenni o kadar bariz ki iktidar için de asgari ücret artışı, doğalgaz, yerli otomobil, EYT vesaireden daha önemli seçim yatırımı Masa’nın dağılmasını temin etmek görünüyor.

Masa’ya karşı başlarda daha basit salvolar gönderiliyordu. Nasıl olsa yürümeyecek bir girişim olması beklentisiyle olsa gerek, sadece HDP’yi gizli ortak olarak yakıştırmak yetiyordu. Sonra üslup sertleşti. Seçimin ayak sesleri duyulmaya başladıkça bu kez başörtüsü konulu anayasa değişikliği gibi daha ince hamleler gelmeye başladı. En nihayet İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na...

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