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Mustafa Karaalioğlu: Asrın felaketi çünkü asrın ihmali

Karar Gazetesi Yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Asrın felaketi çünkü asrın ihmali" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mustafa Karaalioğlu'nun yazısı:

Hatay’dan, Maraş’tan, Adıyaman’dan ve daha birçok yerden enkaz altında adres bilgisi geliyor. “…adresindeyim. Ne olur yardım edin” Bir acının bundan daha çaresiz dili olabilir mi? İnsanlar, üzerlerine yıkılan duvarlara, acımasız soğuğa ve duyulmayan seslerine karşı hayatı için yalvarıyor. Umutsuzca uzanacak bir el arıyorlar. Biz, dışarıdaki çaresizler ise “Şu anda kim bilir enkazına ulaşılamayan kaç kişi var. Soğuk, açlık… Neler yaşıyorlar?” diye aynı umutsuzlukla mırıldanıyoruz.

Her kötü haberle ölüyoruz, her mucize kurtuluşla teselli buluyoruz. Deprem ülkesinin depreme duyarsız insanları olarak nerede hata yaptık sorusuna cevap sarıyoruz. Cevabı belli soruya… Her yerde hata yaptık. hataların hiçbirini ıskalamadık… 25 sene önce unutulmaz bir acıyla yıkıp geçen depremi unuttuk, ardından gelen ikazları umursamadık; geleceği besbelli Maraş depreminin habercilerine başımızı döndürüp bakmadık bile. Böyle yıkıldık işte. Sadece evlerle değil, hastanelerle, yollarla havaalanlarıyla birlikte yıkıldık.

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Mustafa Karaalioğlu
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