GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Mustafa Karaalioğlu: Alkış, kudret ve talih

Karar Gazetesi Yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Alkış, kudret ve talih" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mustafa Karaalioğlu'nun yazısı:

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kuvvet komutanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alkışladığı görüntüye eleştirmekte haklıdır. Haklı olmak şöyle dursun böyle bir tabloyu gündeme getirmesi ve ikaz etmesi bir muhalefet liderinin görevidir. Türkiye’nin şu kadar senelik demokrasi tecrübesinden sonra hala bu manzaraları yaşaması da ayrıca hazindir. Komutanların, muhalefetin eleştirildiği siyasi bir konuşmaya alkış tutması geçiştirilecek bir olay değildir.

Devletle siyasetin, partiyle kurumların bu kadar iç içe girmesi, neredeyse bir kader ortaklığı manzarası sergilemesi bırakın 2023’ü, cumhuriyetin ilk yılları için bile kabul edilemez bir tabloydu. Nitekim, demokratik siyasetin on yıllar boyunca hep böyle manzaralara karşı itiraz ve direnç göstermesi de boşuna değildir.

Gerçi bugün aynı tablo sadece askerler için geçerli değildir. Neredeyse bütün alanlarda siyaset ve kurumlar arasındaki mesafe belirsizleşmiş durumdadır. Kamu görevinin nerede başlayıp bittiği, siyasetin nereye kadar nüfuz kullandığını anlamak ve kavramak artık imkansızdır. Valilerden yargıçlara, üniversite yöneticilerinden sıradan bir taşra teşkilatına kadar her...

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mustafa Karaalioğlu
ÇOK OKUNAN HABERLER
Barış Yarkadaş: Altılı Masa’nın lideri tarihe nasıl geçecek? Barış Yarkadaş: Altılı Masa’nın lideri tarihe nasıl geçecek?
Fehmi Koru: İktidarın seçim için düşündüğü tarih 14 Mayıs imiş… Dikta deviren ‘Anadolu ihtilali’nin tarihi… Fehmi Koru: İktidarın seçim için düşündüğü tarih 14 Mayıs imiş… Dikta deviren ‘Anadolu ihtilali’nin tarihi…
Mustafa Karaalioğlu: Alkış, kudret ve talih Mustafa Karaalioğlu: Alkış, kudret ve talih
Engin Ardıç: Demiştik Engin Ardıç: Demiştik
Ahmet Taşgetiren: 6’lı Masa’nın zorlukları Ahmet Taşgetiren: 6’lı Masa’nın zorlukları
Abdulkadir Selvi: Küçük partiler kaç milletvekili istiyor Abdulkadir Selvi: Küçük partiler kaç milletvekili istiyor
SON HABERLER
Mustafa Karaalioğlu: Alkış, kudret ve talih Mustafa Karaalioğlu: Alkış, kudret ve talih
Barış Yarkadaş: Altılı Masa’nın lideri tarihe nasıl geçecek? Barış Yarkadaş: Altılı Masa’nın lideri tarihe nasıl geçecek?
Fehmi Koru: İktidarın seçim için düşündüğü tarih 14 Mayıs imiş… Dikta deviren ‘Anadolu ihtilali’nin tarihi… Fehmi Koru: İktidarın seçim için düşündüğü tarih 14 Mayıs imiş… Dikta deviren ‘Anadolu ihtilali’nin tarihi…
Ahmet Taşgetiren: 6’lı Masa’nın zorlukları Ahmet Taşgetiren: 6’lı Masa’nın zorlukları
Engin Ardıç: Demiştik Engin Ardıç: Demiştik
Barış Terkoğlu: Hâkime rüşvet nasıl verilir Barış Terkoğlu: Hâkime rüşvet nasıl verilir
Ali Karahasanoğlu: “Adam olsan” dememişler, daha ne istiyorsun, Kemal bey! Ali Karahasanoğlu: “Adam olsan” dememişler, daha ne istiyorsun, Kemal bey!
Abdulkadir Selvi: Küçük partiler kaç milletvekili istiyor Abdulkadir Selvi: Küçük partiler kaç milletvekili istiyor