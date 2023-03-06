Mustafa Karaalioğlu: Akşener’in geride bıraktığı soru...

İşte Mustafa Karaalioğlu'nun yazısı:

Meral Akşener’in Millet İttifakı’ndan çekilmesi üzerine yapılan yorumlar ‘beklenmedik ve son dakikada yapılan bir hamle’ olmanın tabiatı gereği, bir açmazı aşamıyor. Muhalefet blokundaki şaşkınlık ve öfke de bu açmazı daha büyütüyor. En iyimser ve anlayışlı söz ve soru şudur: “Kılıçdaroğlu’nun adaylığı en azından altı aydır belliydi. Akşener neden son ana kadar bekledi?”

Bu soru bir yönüyle siyaseten yanlış tutuma bir yönüyle de arkası kesilmeyen komplo teorilerine gönderme yapıyor. Her şeye rağmen bu teorilerin birincisine; yani, Akşener’in fevri, duygusal ve kırgınlıkla Masa’dan kalktığını varsayıyorum. Yaptığı şey sadece Erdoğan’a yaramış olsa da Akşener’in bunu Erdoğan’ın namı hesabına yaptığını söylemenin yanlış olduğunu düşünüyorum. En nihayet İYİ Parti tabanı keskin bir iktidar karşıtlığında birleşmiş kitledir ve Akşener de söylemeye gerek yok Erdoğan’ın bir daha kazanmasına en ziyade karşıdır.

Bu durumda, “Madem öyle, Masa’dan neden kalktı?” sorusuna mantıklı bir cevap bulmak daha da...

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