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Murat Muratoğlu: Memur ve emekli taklaya geldi!

Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu, "Memur ve emekli taklaya geldi!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Murat Muratoğlu'nun yazısı:

Memura ve emekliye yüzde 25 zam yapılınca salonda kopan alkış aslında her şeyin özeti niteliğinde… Ülkenin tamamı iktidar ve onun adamlarının elinde…

Memur olunca işveren kim oluyor? Hükümet! Memurlar iki senede bir hükümetle pazarlığa tutuşuyorlar. Bütün memur ve emeklileri temsilen, Memur-Sen masaya oturuyor. Bildiğin sarı sendika… Pazarlık falan yok ortada…

Sarı sendika nedir? İşverenin gizliden denetiminde bulunan sözde sendikaya denir. Suni muhalif sendikadır. Ciddi ciddi pazarlık yapıyormuş havası doğurur. Pazarlık sonucunda havasını alır. Başarı gibi gösterir. Müjdeyi verir.

Şöyle anlatayım, en düşük emekli aylığı 3.500 TL’den 4.375 TL’ye çıkarıldı. Bunun anlamı 2 milyon kişiden fazlasının alacağı para asgari ücretin neredeyse yarısı… Suni olunca alkışları işte bu tabloya…

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Murat Muratoğlu
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