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Murat Muratoğlu: Masanın vaatleri 12’den vuruyor hedefi

Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu, "Masanın vaatleri 12’den vuruyor hedefi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Murat Muratoğlu'nun yazısı:

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni, ne yalan söyleyeyim eleştirdiğim her şeyi dile getirmiş gibi… Tabii uygulama da önemli… Yapılacaklar adı altında 9 ana başlık 75 alt başlık ve 2 bin 300’den fazla vaatten oluşan sunum medeni bir ülkede olması gerekenlerden fazlası değil… Zira ülkede o kadar çok şey kötüye gitmiş ki, sayınca düzeltilmesi gereken yüzlerce konu çıkıyor ortaya…

Mesela… “Merkez Bankası kanununda temel görevleri, araç bağımsızlığını ve üst düzey atamaları ilgilendiren değişikliklerin yapılabilmesini sağlayacak mevzuat düzenlemesini gerçekleştireceğiz” denilmiş… Harika bir şey değil mi? Değil! Normali zaten bu… Ülke nasıl anormal hale geldiyse sevindirik oluyoruz işlerin eski haline döndürüleceği söylenince…

“İtibar gerekçesine sığınılarak gerçekleştirilen tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz” de maddelerden biri… Olur mu öyle şey? Devlet-i Aliyye niye sıkıntıya girsin ki? Hiç itibardan tasarruf...

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Murat Muratoğlu
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