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Murat Kelkitlioğlu: Kim bu FETÖ’cüler?..

tv100 Gazetesi yazarı Murat Kelkitlioğlu, "Kim bu FETÖ’cüler?.." başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Murat Kelkitlioğlu: Kim bu FETÖ’cüler?..

İşte Murat Kelkitlioğlu'nun yazısı:

Seçimlerden hemen önce 12 Mayıs 2023 tarihli yazımın başlığı ‘Millet İttifakı dağılır’… Gerekçeleriyle sıralamışım bu iddiamı… Merak edenler tv100.com’da bulup okuyabilirler…
Ne kadar haklı olduğum bugün açık kanıtlarıyla ortada…

CHP’de yaşananlar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in zehir zemberek açıklamaları, 38 milletvekili kapan partilerin grup kurma aşamasındaki yaşadığı krizler, HDP’nin içinde bulunduğu hayal kırıklığı, bu ittifakın zorla yürütüldüğünü açıkça gösteriyor. İddia ediyorum kazansalardı bile çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalacaktık… Anlayacağınız direkten döndük!...

Şimdi gelelim dağılan ittifakın lokomotifi CHP’ye…

Bütün bu tartışmalar arasında ilgimi çeken en önemli detay CHP’nin içindeki FETÖ’cüler iddiası…

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Murat Kelkitlioğlu
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