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Murat Kelkitlioğlu: Kemal Bey’in köstebeği kim?

Tv100 Gazetesi Yazarı Murat Kelkitlioğlu, "Murat Kelkitlioğlu: Kemal Bey’in köstebeği kim?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Murat Kelkitlioğlu'nun yazısı:

Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu çözüldü… Hem de yaş sınırı olmadan… Böylece Türkiye’nin 30 yıllık kanayan yaralarından biri çözülmüş oldu. Bundan çok kısa bir süre önce de yeni asgari ücret açıklandı ve yüzde 55 zam yapıldı.

Sırada memur ve emeklilere yapılacak zam konusu var…

Buradan da tatmin edici bir rakam çıkacağını umuyorum…

Bütün bunlar yapılırken ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hamlelerini merakla takip ediyorum…

EYT’yi kendileri gündeme getirdikleri için iktidarın çözdüğünü iddia ederken, “Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz. Beni yorma” şeklinde bir tweet attı.

Kemal Bey’in bir süredir iktidarın gündemindeki konuları çok daha önceden gündeme getirmesi dikkatimi çekiyordu zaten…

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Murat Kelkitlioğlu
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