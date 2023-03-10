Murat Kelkitlioğlu: Akşener’in imzası

İşte Murat Kelkitlioğlu'nun yazısı:

Fatih Altaylı soruyor; “Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklanırken ve bildiri okunurken neden mutsuz görünüyordunuz” diye…

Meral Akşener cevaplıyor: “Yok canım ne mutsuzluğu. Altına imza atmışım bildirinin mutsuzluk olur mu? Işık yüzünden öyle görünüyor.”

Bu açıklamadan sadece birkaç gün önce altında imzası bulunan bildiri yayınlandıktan sonra masadan kalkmadı mı Meral Hanım? Hem de zehir zemberek açıklamalar yaparak…

Üç beş günde ne değişti de imza bu kadar belirleyici bir faktör oldu?

Ne oldu, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’tan biri aday mı oldu?

Ne oldu, Kılıçdaroğlu aday olmadı mı?

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