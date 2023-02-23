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Muharrem Sarıkaya: Yargılanmaları, kanunla engellendi…

Habertürk Gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Yargılanmaları, kanunla engellendi…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Muharrem Sarıkaya'nın yazısı:

DEPREMİN oluşturduğu moloz yığınları kaldırılıp, yıkık binaların önündeki bekleyişler gittikçe azaldıkça, gözler sorumlulara döndü.

Bazıları yetkinin özel sektöre aktarılmasını gerekçe gösterip, bakanlıkların bu konuda sorumlu olduğunu ileri sürerken, bazıları da iskan ruhsatlarından yola çıkarak belediyeleri suçluyor.

Ancak hemen belirteyim ki kanunun içine yedirilen bir madde her ikisini de yasalar karşısında sorumsuz bırakıyor.

Buna neden de ağırlıklı olarak bürokrasinin kendisini kurtarması için teknokratlar aracılığıyla İmar Kanunu değişiklikleri içine yedirilen geçici maddelerden kaynaklı…

Özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da afet riskine hazırlık kapsamında yıkılan binaların ağırlıklı bölümünün yapı kayıt belgesi kapsamında olduğu da dikkate alındığında bakanlık veya belediyeler hakkında bir tek dava açılması olanaksız görülüyor.

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Muharrem Sarıkaya
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