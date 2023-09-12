Meral Akşener için on günde ne değişti açık bıraktığı kapıları kapattı! İsmail Saymaz yazdı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz bu hafta 'Meral Akşener’e iki soru' başlıklı yazısında Akşener’in yerel seçimde 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasından. önce MetroPoll Araştırma şirketşnşn yaptığı kamuoyu araştırmasını değerlendirirken ayrıca Akşener'in yerel seçim sürecinde adaylıklarla ilgili izlediği rotaya dair sorularını yöneltti.

Saymaz, 'Akşener’in yerel seçimde 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasından önce önüne giden anketlerden biri, MetroPoll Araştırma’ya aitti. Hatta MetroPoll’ün sahibi Özer Sencar’a göre Akşener’in bu kararı almasında, ağustos ayı araştırmasının etkisi olmuş olabilir. Bu araştırmada “İyi Parti’nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Yüzde 50’si olumsuz baktığını…

Yüzde 40.9’u desteklediğini söyledi.

Yüzde 9.1’i ise herhangi bir yorum yapmadı.' ifadelerini kullandı.

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