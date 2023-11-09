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Meral Akşener CHP ile ittifaka kapılarını kapattı mı? Herkese selamlar gitti biz hariç! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bu hafta 'Erdoğan, Gazze için lider diplomasisi başlatıyor' başlıklı yazısında Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmanın ayrıntılarını köşesine taşıdı.

Kurultay’da Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya selam gönderilmesine de atıfta bulunan Akşener, yeni yönetime de ittifakın kapısını kapadı. Akşener, “Herkeslere selamlar gitti biz hariç. Zaten sadece o yan yana gelmenin bundan sonra pek bir zor olduğunun işaretidir. Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi köşe yazısında ''Gözler Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun, ‘Akşener tarafından sırtından hançerlendiği’ şeklinde değerlendirilen sözlerine vereceği yanıtta ve CHP ile ittifak konusunda yapacağı açıklamadaydı. Meral Akşener’in kurultaydan sonra Özgür Özel’i arayıp tebrik etmesi, Özgür Özel’in ve Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Parti’yle ittifak konusunda yaptıkları umutlu açıklamalar gözlerin Akşener’e çevrilmesine yol açmıştı. Meral Akşener’in, ”Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız” sözü CHP ile ittifaka kapıları kapattığı şeklinde yorumlandı'' dedi. İşte Selvi'nin yazısının bazı bölümleri: 

CHP İLE İTTİFAKA KAPIYI KAPATTI MI

Gözler Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun, ‘Akşener tarafından sırtından hançerlendiği’ şeklinde değerlendirilen sözlerine vereceği yanıtta ve CHP ile ittifak konusunda yapacağı açıklamadaydı.

Meral Akşener’in kurultaydan sonra Özgür Özel’i arayıp tebrik etmesi, Özgür Özel’in ve Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Parti’yle ittifak konusunda yaptıkları umutlu açıklamalar gözlerin Akşener’e çevrilmesine yol açmıştı.

Meral Akşener’in, ”Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız” sözü CHP ile ittifaka kapıları kapattığı şeklinde yorumlandı. Akşener’in sözleri ittifak konusunda pozitif bir yaklaşımı ifade etmiyor. Ama henüz Özgür Özel, Akşener’i ziyaret etmedi. Henüz CHP, İYİ Parti’ye teklifte bulunmadı. O nedenle bu yorumlar erken değerlendirmeler olabilir.

HANÇER CEVABI

Seçime kadar bu köprülerin altından daha çok sular akar.

Akşener’in hançer konusundaki yanıtına gelince; yakında RTÜK Akşener’in konuşması sırasında küçüklere şiddet uyarısında bulunursa şaşırmam. Akşener, ”Ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım, ya şurasına (elini boğazına götürerek) ya kalbine vururum! Arkadan işim yoktur” dedi.

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