Memur ve asgari ücretliye yüzde 50 zam müjdesi! O tarihte uygulanacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası emekliye bir defa ikramiye verileceğini açıklamasının ardından gözler memur ve asgari ücretliye yapılacak olan zamlara çevrildi.

Son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından maaşlarda iyileştirme yapılması konusunda talepler artmaya başlamıştı. Durum bu şekilde olunca da bu maaşlarda ne gibi iyileştirmelerin yapılabileceği sorusu gündem olmaya başladı.

Artan enflasyon ile birlikte geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar tarafından asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına zam yapılması konusunda sık sık talepler gelmekteydi. Önümüzdeki yakın süreç içerisinde maaşlara zam yapılacağı konusunda açıklamalar gelirken, bu zamlar hakkında bilgilendirmeyi İktisatçı ve eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu yaptı.

KREDİ FAZİLERİNDEKİ ARTIŞ VATANDAŞLARI RAHATSIZ ETTİ!

Maddi olarak son dönemde sıkıntı yaşayan vatandaşlara en büyük etkinin kredi faizlerindeki artış olduğunu ifade eden Babuşçu, "Gerek mevduat gerekse kredi faizlerindeki artış tüketiciyi yani vatandaşı rahatsız ediyor. Sadece bireyleri değil işletmelerin de maliyetleri etkileniyor.

İşletmeleri ilgilendiren bir diğer konu da POS cihazlarından alınan komisyonlar. Biz kredi kartı ile alışveriş yaptığımızda bunu bir ay sonra ödeme döneminde parayı ödüyoruz ancak bankalar işletmelere aynı gün ödüyor. Bu süre zarfındaki faizi banka üstlenmez bunu POS kullanan işletmelere yansıtıyor. Bugüne kadar da yansıtıyordu ama politika faizi düşük olduğundan bu denli hissedilmiyordu." dedi.

MAAŞLARA YÜZDE 50 ZAM MÜJDESİ!

Yaşanan zorlukların yanı sıra maaşlara önümüzdeki süreç içerisinde zam uygulanacağını açıklayan Babuşçu, "Mart ayında yerel seçimler sonuçlanacak. Ardından nisan ayında acil ve sert tedbirler almaya başlayacaklar. Bu tedbirlerin etkilerinin görülmesi de üç ay sürer. Dolayısıyla haziran-temmuz gibi enflasyon düşüşe geçecektir.

Yurttaş üç ay daha sabredecek. Üç ay sonra ocak ayında asgari ücrete, emekliye, memura çok yüklü bir zam yapılacak. En az yüzde 50 zam yapılır diye tahmin ediyorum. Bu yurttaşı iki ay rahat ettirir. Temmuz 2024 ve ocak 2025'te çok az zam yapılır hatta hiç yapılmayabilir." ifadeleri ile gelmesi beklenen zam için gelecek sene yapılacak olan seçimleri işaret etti.

ENFLASYON 2024'TEN SONRA DÜŞECEK!

Vatandaşların geçim konusunda sıkıntılarının ne zaman geçeceği konusunda merak edilenlerin artmasının ardından son olarak, "Bilin ki TÜİK'in açıkladığının minimum iki katı gerçek enflasyondur. TÜİK verilerine göre yıl sonu açıklanan enflasyon yüzde 75'in üzerinde olacak. Seçimi düşünerek atılan yavaş adımlarla enflasyon düşmeyecek. Enflasyon haziran 2024'ten sonra düşüşe geçecek" dedi.