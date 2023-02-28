GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Melih Aşık: Zor denklem

Milliyet Gazetesi yazarı Melih Aşık, "Zor denklem" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Melih Aşık'ın yazısı:

Yaklaşan İstanbul depremi için çok bilinmeyenli ya da çok bilinenli bir denklem var karşımızda.

İBB açıklamalarına göre, şehirde 90 bin ağır hasarlı bina var.

Bu yapılarda toplam 1.5 milyon insan yaşıyor.

Büyüklüğü 7’yi aşan bir depremde bu binaların çökeceğini içinde yaşayanlar da biliyor. Devlet ve belediyeler de biliyor.

Ve bu noktada koca bir imkânsızlık devreye giriyor.

Bu 1.5 milyon insan ne evlerini güçlendirecek veya yıkıp yeniden yaptıracak maddi imkana sahiptir ne geçici de olsa kiraya çıkacak paraları vardır.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Melih Aşık
ÇOK OKUNAN HABERLER
Mart ayında emekli piyango vuracak! Promosyon ödemeleri az önce güncellendi Mart ayında emekli piyango vuracak! Promosyon ödemeleri az önce güncellendi
Promosyonunuzu hala almadıysanız şans sizden yana! 17.000 TL promosyonu duyuran banka hemen hesaplara yatırıyor! Promosyonunuzu hala almadıysanız şans sizden yana! 17.000 TL promosyonu duyuran banka hemen hesaplara yatırıyor!
Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım
Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak
4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu 4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu
Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak
SON HABERLER
0-2 yaş arası bebeği olanlara bakanlık ödeme yapacak! 400 TL hesaplara yatıyor 0-2 yaş arası bebeği olanlara bakanlık ödeme yapacak! 400 TL hesaplara yatıyor
Brent petrol fiyatı düşüşe geçti! Akaryakıtta indirim olacak mı? 1 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları ne kadar? Brent petrol fiyatı düşüşe geçti! Akaryakıtta indirim olacak mı? 1 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları ne kadar?
Kredi veya banka kartınız varsa hemen başvurun! Müşterilerine 15.000 TL ödeme yapıyor! Kredi veya banka kartınız varsa hemen başvurun! Müşterilerine 15.000 TL ödeme yapıyor!
4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu 4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu
BİM 28 Şubat 6 Mart kaçırılmayacak fırsatlar! Tavuk 37,50, 4’süt 92,50! Evinizin ihtiyaçları indirimde! BİM 28 Şubat 6 Mart kaçırılmayacak fırsatlar! Tavuk 37,50, 4’süt 92,50! Evinizin ihtiyaçları indirimde!
Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak
Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak
Mart Nisan Mayıs'ta ödenecek! 2500 TL kış desteği başvuruları başladı Mart Nisan Mayıs'ta ödenecek! 2500 TL kış desteği başvuruları başladı