Melih Altınok'tan Cem Yılmaz'a neyin edebiyatını yapıyorsun? Sana da mı 12 bin 800 'mayış'!

POPÜLER YAZILAR
MELİH ALTINOK Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı? Sabah Gazetesi İSMET ÖZÇELİK Bir tarafta yokluk, bir tarafta şatafat… Gelir uçurumu büyüyor Aydınlık Gazetesi MAHMUT ÖVÜR Muhalefeti kurtaracak ‘radikal’ formül Sabah Gazetesi AHMET HAKAN Kılıçdaroğlu için danışman şiiri Hürriyet Gazetesi AHMET TAŞGETİREN Naif bir haberin izinden... Karar Gazetesi ALİ KARAHASANOĞLU “Heeeeyt savulun, İyi Parti geliyor”muş!.. Yeni Akit Gazetesi ERSİN ÇELİK ‘Öğretmen borsası’ nasıl kuruldu, kim haklı? Yeni Şafak Gazetesi