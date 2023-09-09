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Melih Altınok'tan Cem Yılmaz'a neyin edebiyatını yapıyorsun? Sana da mı 12 bin 800 'mayış'!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında fotoğrafını "1996 dan beri setteyim...etti mi sana 27 sene...Mayış 12.800 Allah bereket versin." notuyla paylaşan Cem Yılmaz'ı böyle tiye aldı.

Melih Altınok'tan Cem Yılmaz'a neyin edebiyatını yapıyorsun? Sana da mı 12 bin 800 'mayış'!

Yeni dizisinin reklamına başlayan Cem Yılmaz'ı Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok emekli maaşı eleştirisi üzerinden böyle topa tuttu. 

İşte Melih Altınok'un yazısının bazı bölümleri:

BATSIN BU DÜNYA

Cem Yılmaz, yeni dizisinin reklamına başlamış. Her yerde haberdi; setten paylaştığı fotoğrafının altına şu notu yazmış:
"1996 dan beri setteyim...etti mi sana 27 sene...Mayış 12.800 Allah bereket versin."
Vah vah, içimiz burkuldu. Batsın bu dünya.

NEYİN EDEBİYATINI YAPIYORSUN?

Yıllardır oyunlarında, röportajlarında ne kadar çok para kazandığını, evlerini, arabalarını bilmem nelerini anlata anlata bıktırdın.
Şimdi neyin edebiyatını yapıyorsun?

Melih Altınok yazısının devamı için >>>

melih altınok cem yılmaz
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