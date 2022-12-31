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Melih Altınok: Yılın son 6’lı masa yazısı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Yılın son 6’lı masa yazısı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Melih Altınok'un yazısı:

2022'de ekranların ve gazete köşelerinin gözde konusu "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuydu...
Ortak aday belirlemek için kurulduğu söylenen yuvarlak masa etrafında toplanıp toplanıp dağılan liderler konuya bir türlü giremedikleri için senaryoların ardı arkası kesilmedi.
Bu da "Adayımızı yıpranmasın diye açıklamıyoruz" bahanesinin arkasına sığınan ittifakın içindeki adaylık umutlarının hep diri kalması sonucuna yol açtı.

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Melih Altınok
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