Melih Altınok: Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Pegasus'ta çalışan bir kabin memuru, görevli olduğu uçak Hollanda'ya inince sığınma talebinde bulunmuş. Sosyal medya hesabından da şöyle satırlar paylaşmış:

"Hepinize merhaba, an itibari ile Türkiye'deki 27 yıllık hayatımı sonlandırıyorum. Ve iltica etmek için Hollanda topraklarına girmiş bulunmaktayım. Hayatım boyunca yaşamak istediğim bizi büyüten hep yanımızda olan devlete sığınmak adına buradayım... Köpeklerime iyi bakın; ara sıra ziyaretlerine gidin, benim yerime öpün, koklayın, sevin. Son olarak birazdan Havalimanı polisine teslim olup iltica kampına götürülmek üzere yola çıkacağım..."

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