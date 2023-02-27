Melih Altınok: Tribünlere kadar düştüler

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Depremi duyar duymaz felaketinin iktidarın devrilmesi için uygun zemin yaratacağı hayaline kapılan muhalefet dereyi görmeden paçayı sıvamıştı.

Hükümetten bu yönde bir açıklama gelmediği halde, kendilerinden çok emin bir şekilde "Seçimleri erteleyecekler" diyorlardı.

O günlerde gidişata bakarak kendilerini "Seçimlerin ertelenmesini talep eden siz olmayın da" diye uyarmıştım. CHP'li okur kızmıştı.

Ne var ki bu olasılık her geçen saat artıyor.

Belli ki masanın ikinci büyük partisinde itidal çağrıları yeni bir emre kadar askıya alınmış.

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