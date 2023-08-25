Melih Altınok: Önce Prigojin’in ölüsünü bir görelim

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Wagner lideri Prigojin'i taşıyan jetin Moskova semalarında düştüğü haberi dünyayı ayağa kaldırdı.

Prigojin'in adının diğer Wagner komutanlarıyla birlikte uçağın yolcu listesinde olduğu belirtiliyor.

Herkes haberin geldiği saatte askeri bir törende olan Putin'in eski bir röportajında sarf ettiği "İhaneti affetmem" sözlerini paylaşıyor. "İntikam soğuk yenen bir yemektir" diye tekrar ediyor.

Fransa ve ABD sıcağı sıcağına Rusya'yı işaret ettiler bile.

ABD Başkanı Biden bile "Şaşırdık mı" diye ironi yapıyor.

Herkes çok emin.

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