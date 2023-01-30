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Melih Altınok: Kılıçdaroğlu her geçen gün kontrolü kaybediyor

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Kılıçdaroğlu her geçen gün kontrolü kaybediyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Cumhuriyet'e konuşan 6'lı masa kurmayları, 13 Şubat'taki liderler zirvesinde adayın netleşeceği iddiaları hakkında "Yetişir, yetişme ihtimali yüksek. Ancak Büyük olasılıkla adayın ismi 13 Şubat'ta açıklanmaz. Ancak açıklanmasa bile, kim olduğu netleşmiş olur. Masanın tarafları olarak 13 Şubat'ta adayın belirlenmesini bekliyoruz" demişler.
"Ey aday geldiysen 6 kez masaya vur" esrpileriyle yakınmaktan gülme aşamasına geçen muhalif seçmeni teskin etmek için yapılan bu kulis haberin de "yalan olacağını" söylememize gerek yok sanırım.
Türkiye'deki seçimleri altılı masadan daha ciddiye alan Le Mond bile "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği Türkiye'de muhalefet kargaşa içinde" başlıklı analizleriyle dereyi görmeden paçaları sıvayıp iktidarı aralarında pay etmeye çalışanlara uyarı yapma ihtiyacı hissediyor.

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Melih Altınok
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