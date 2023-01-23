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Melih Altınok: Kemal Bey’in sezon finali nasıl olacak?

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Kemal Bey’in sezon finali nasıl olacak?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti "hareketinin" rakipsiz lideri olmasında ne var ki? Sonuçta girdiği her seçimden birinci çıkan bir siyasetçi. Adı, partisinin önünde.
Zor olan Kılıçdaroğlu'nun başardığı! Hiç seçim kazanmadan dahası yerine talip olduğu rakibinin karşısına bir kez bile doğrudan çıkmadan ana muhalefet koltuğunu koruması.
İnanmıyorsanız siz söyleyin, kolay iş mi parti örgütüyle alakası bile olmayan, sesi soluğu işitilmemiş bir ismin siyasetin kurtlarının elindeki CHP'yi bir gecede ele geçirivermesi... Delege ve örgütteki tasfiyeler sayesinde kurduğu hâkimiyetle partinin son Milli Şef'i olması... "Bu dönem kurultay yapmıyoruz" dediğinde "pardon" diye itiraz eden tek bir kişinin çıkmayacağı bir CHP yaratması...
House Of Cards dizisinin senaristleri gelsin de siyasi komplo nasıl olur görsünler.

***

Erdoğan'ın yirmi yıldır sandıkla iktidarda kalarak şimdiden siyaset tarihine geçen başarısının sırrı belli. Oy onayıyla meşruiyetini sağlamanın ustası olmuş sivil bir siyasetçi. Bugüne kadar dört seçmenden üçünü ikna etmeyi başarmış bir fenomenden bahsediyoruz.
Kılıçdaroğlu ise kaybetmesine rağmen pozisyonunu muhafaza edebilmesini bürokrat olmasına borçlu.

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Melih Altınok
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