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Melih Altınok: Hatay’ı kaşıyorlar

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "Hatay’ı kaşıyorlar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş. Ancak deprem üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarının merkezi, kırılan fay hattının Suriye sınırındaki son noktasındaki Hatay.
Yıkımın Hatay'daki kadar yıkıcı olduğu Adıyaman gibi kentlerde de aynı sorunlar yaşanmasına karşın tartışmalar hep bu kent üzerinden yürütülüyor.
Sosyal medyadaki "Baraj yıkıldı" türünden özel harp yalanlarıyla sinirleri gerilmeye çalışılan Hatay ahalisi son birkaç gündür de Suriyeliler üzerinden tahrik ediliyor.
"Net söylüyorum enkazlardan önce AKP'liler çıkartılıyor" diyerek çalışmalara "katkı" sağlayan Ümit Özdağ sahada!..
Polis, asker yokmuş gibi asayişi üstlenmek üzere kente ulaşan, "Vuralım Suriyeliyi, vuralım Afgan'ı. Havaya kalksın Kalaşnikoflar. Bitsin bu barış" diye tezahürat yapan, holigan gruplarıyla buluşuyor.
Suriyelilerin, depremzedelerin namuslarına göz diktikleri şeklinde halkta infial yaratacak, çocuk oyuncağı olmayan iddialar ekranlardan dillendiriliyor.

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Melih Altınok
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