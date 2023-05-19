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Melih Altınok: Gitti bulaşık deterjanı geldi kalpaklı Atatürk portresi

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Gitti bulaşık deterjanı geldi kalpaklı Atatürk portresi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Kemal Kılıçdaroğlu masaya kimi oturttuysa onun düdüğünü çaldı.
Binde birlik oyuna karşın 38 vekil verip Meclis'e soktuğu okyanus ötesi partilerin tabanına şirin görünmek için bir şakirt gibi FETÖ'yü ağzına bile alamadı.
Yetmedi İzmir gibi, Ankara'da Atatürk'ün Çankaya'sı gibi sembolik bölgelerde FETÖ'ye FETÖ diyemeyen isimleri Kemalist seçmenin gözüne sokarcasına ilk sıralardan aday gösterdi.

Ardından kendisine destek açıklaması yapan HDP'nin seçmenine hoş görünmek için hevalliğe soyundu.
Öyle ki, Kandil'den peşi sıra gelen "Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrılarına "Desteğinizi..." diye...

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Melih Altınok sinan oğan FETÖ
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