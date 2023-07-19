Melih Altınok: Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti

İşte Melih Altınok'un yazısı:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Tebrik ederiz.

Sanki yenilen Çin değil de Türk halkının bir kesimi... AK Partililer, muhafazakârlar vs.

Pandemi döneminde aşı olmayanları, maske takmayanları "Hastanede elimize düşmeyin" diye tehdit eden bir hekim müsveddesinin paylaştığı karikatürde olduğu gibi... Meğer o smaçlar da birilerinin suratına suratınaymış.

Tartışma, cinsel tercihiyle gündeme gelmeyi seçen genç bir voleybolcunun milli takımın galibiyetini, daha önce kendisini eleştirenlerle arasındaki didişmeye alet etmesiyle başladı.

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