Melih Altınok: Emlak balonu

İşte Melih Altınok'un yazısı:

İstanbul'daki dairesini satmak isteyen bir arkadaşımın emlakçıyla yaptığı telefon konuşmasını dinliyorum...

Emlakçı evin değerinin 2.5 milyon lira olduğunu, geçtiğimiz günlerde de bu fiyattan sattığını söylüyor.

Arkadaşımsa, malum sarı sayfalardaki ilanlarda, dairesiyle aynı binada bulunan benzer özelliklere sahip konutların 5-6 milyon TL aralığında satışa konulduğunu söylüyor.

Emlakçı, "Biliyorum" diye yanıtlıyor, "Biz veriyoruz o ilanları, fiyatları yükseltmek için."

Açık açık ve büyük bir rahatlık içinde tane tane anlatıyor...

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