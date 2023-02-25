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Melih Altınok: Emlak balonu

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Emlak balonu" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Melih Altınok'un yazısı:

İstanbul'daki dairesini satmak isteyen bir arkadaşımın emlakçıyla yaptığı telefon konuşmasını dinliyorum...
Emlakçı evin değerinin 2.5 milyon lira olduğunu, geçtiğimiz günlerde de bu fiyattan sattığını söylüyor.
Arkadaşımsa, malum sarı sayfalardaki ilanlarda, dairesiyle aynı binada bulunan benzer özelliklere sahip konutların 5-6 milyon TL aralığında satışa konulduğunu söylüyor.
Emlakçı, "Biliyorum" diye yanıtlıyor, "Biz veriyoruz o ilanları, fiyatları yükseltmek için."
Açık açık ve büyük bir rahatlık içinde tane tane anlatıyor...

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Melih Altınok
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