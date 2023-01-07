Melih Altınok: cumhurbaşkanlı hükümet sistemi

İşte Melih Altınok'un yazısı:

6'lı masanın en hayati gündemleri olan "Kim iktidardan ne kadar pay alacak?" problemine karşı geliştirdiği eşitlikçi çözüm ortaya çıktı. Formülü masanın bacaklarına en sıkı sarılan üye olan Davutoğlu'nun ağzından dinleyelim:

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar karar süreçlerinin içerisinde olacak. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı gibi, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak."

Evet, 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sandıkta yenmeyi başarırlarsa Cumhuriyetimizin 100. yılında en az 6 cumhurbaşkanımız birden olacak! Üstelik hepsi tam yetkili.

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