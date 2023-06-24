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Melih Altınok: CHP’nin başına o yakışır!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "CHP’nin başına o yakışır!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Biliyorsunuz, CHP'nin başına Erdoğan'ın sandıkta üst üste koyup yendiği adaylardan hangisinin geçeceği tartışması hiç ilgimi çekmiyor.
Ne var ki yine bir seçim yenilgisi sonrası kayıkçı kavgasına mahkûm edilen CHP'deki nimetler, yurtdışındaki tutunamamış siyasetçilerin bile ilgisini çekiyor.
Belli ki bindelik oylarla CHP'den onlarca milletvekilliği kopartanların partiyi nasıl rahatça dolandırdıklarını görüyorlar.
"Neden olmasın" diye düşünüyorlar.
Suçlayamazsın.

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CHP Melih Altınok
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