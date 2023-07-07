Melih Altınok: Bu soyguna zam mı dayanır?

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi söz verdiği gibi işçi ve memur maaşlarına enflasyonun üzerinde zamlar yapıyor. Sırada da emekliler var.

Ama ne fayda.

Hayır sadece enflasyondan bahsetmiyorum...

Bu canavarı besleyenlerden, yarısı sayılarsa yarısı psikoloji olan ekonomiye güvensizliği körükleyerek geçinen, iktidarın iyi kötü vatandaşın cebine koyduğunu anında çarpmak için organize olmuş güruhtan söz ediyorum.

Araba piyasası örneğin... Maaşlara zam gelir gelmez otomobil fiyatlarını artırdılar. Bakanlığın ikinci elin fiyatı sıfırı geçemez kuralını delmek için malum siteye koydukları etiketlerden bir sıfırı atıyorlarmış.

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