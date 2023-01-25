Melih Altınok: Aytun Bey yine bütün oyunu bozdu!

İşte Melih Altınok'un yazısı:

CHP, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kuklasının asılması ve Kuran'ın yakılması gibi toplumda infial yaratan provokasyonları kınamak zorunda kalmalarının iktidara yarayacağından kaygılanıyor olmalı. Zira zoraki açıklamalarına, "eylemlerin Batı'nın seçimler öncesi Erdoğan'a destek verdiğinin işareti" olduğu iddiasını eklemeyi ihmal etmiyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Amacının ne olduğu o kadar aşikâr ki resmi görmek için özel bir zekâya sahip olmak gerekmiyor. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler" diyerek dün İsveç yönetimini ahmaklıkla suçladı.

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