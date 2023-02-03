Melih Altınok: AYM seçimlerini muhalefet mi kazandı?

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Anayasa Mahkemesi seçimlerini, iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Zühtü Arslan 8 oyla yeniden kazandı.

Gizli yapılmış bir oylama olduğu için elbette AYM'nin 15 üyesinin kime oy verdiği konusundaki her yorum spekülasyona girer.

Görüyorsunuz işte..

Ortalığı ayağa kaldıran muhalefet cephesinin AYM seçimleriyle ilgili iddia ettiği her şey de boşa çıktı... Söylediklerinin aksine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı tüm AYM üyeleri, İrfan Fidan'a oy vermedi. Erdoğan, Yüksek Mahkeme'ye 7 üye atamıştı. Fidan ise sadece 5 oy aldı. 2 oy alan 3. aday Kadir Özkaya'nın yarışa girmesinin Zühtü Arslan lehine işlediği de ortada.

Burada asıl üzerinde durulması gereken, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde atanan İrfan Fidan'ın başkanlığa seçilmesi halinde Anayasa Mahkemesi'nin "siyasallaşacağına" yönelik propaganda yürüten muhalefet cephesinin Arslan coşkusu.

Erdoğan döneminde atanan Fidan kazanırsa AYM için "Beştepe hukuk bürosuna döner" diyenlerin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde atanan Arslan ipi göğüsleyince bayram etmesi sizce de ilginç değil mi?

Sanki seçimi 6'lı Masa'nın adayı kazanmış havasındalar.

"AYM'ye kayyum atıyorlar" uyarılarının, 12 yıllık görev süresinin bitmesine 1.5 yıl kaldığı için seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan Zühtü Arslan'ın son anda adaylığa ikna edilmesinde etkili olup olmadığını bilemeyiz... Ama Arslan'ın seçilmesiyle muhalefette oluşan zafer havasına bakılırsa, AYM'nin önümüzdeki bir buçuk yılından "beklentilerinin" yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kısa bir süre önce 8'e karşı 7 oyla HDP'nin hesaplarına tedbir konulması kararı alan ve geçen hafta HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" talebini reddeden Yüksek Mahkeme'nin önünde seçim öncesi başka kritik bir dava yok...

Anlaşılan AYM'den yakın vadeli bekledikleri, bağımsız aday formülüyle 6'lı Masa'nın insicamını bozan HDP davasıyla ilgili bir "sürpriz".

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