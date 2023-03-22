Melih Altınok: Ahmet Türk güldürdü Sırrı Süreyya üzdü!

İşte Melih Altınok'un yazısı:

Genelde tersi olur. Sırrı Süreyya Önder anlatınca güldürür, Ahmet Türk ise ne hakkında konuşursa konuşsun ağlamaklı ses tonuyla insanı hüzünlendirir.

Ne var ki Kılıçdaroğlu'nun, Pervin Buldan'ın ifadesiyle "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı" olarak HDP'yle el sıkışmasının ardından sahneye çağrılan ikili bu kez "muhalif" seçmende farklı tepkiler yarattı.

Önce Ahmet Türk'e bakalım...

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında mikrofonu eline alan Türk, ilerleyen yaşına rağmen oldukça ateşliydi. "Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy verme, destekleme gibi bir hakkı yoktur" diyerek elindeki benzin bidonunu fondaki şömine ateşinin üstüne boca ediyordu.

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