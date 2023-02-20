GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Melih Altınok: Ahmaklık bir zeka problemi değil ahlak sorunudur

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "Ahmaklık bir zeka problemi değil ahlak sorunudur" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Melih Altınok'un yazısı:

İki haftadır "nasıl olur?" sorusunu daha sık tekrar eder olduk.
Altında insanların yattığı enkazların üzerinde poz verenlere...
Reytingin en ucuzu olan acıdan etkileşim devşirmeye çalışanlara... Moral ve umut vermeyi propagandaya, eleştirelliği sabotaja çevirenlere...
Yaptığı yardımı "iyilik" diye çaktırmadan gözümüze sokamaya çalışanlara...
Hepimiz "Nasıl olur da yaptıkları şeyin dışarıdan ahmaklık olarak görüneceğini düşünemezler" diye hayret ediyoruz.
Hayır, "geri zekalılar işte" diyerek işi içinden çıkamayız.
Sözünü ettiğimiz iş, güç, kariyer hatta itibar sahibi koca koca insanlar... Profesörler, hocalar, gazeteciler, televizyoncular, siyasetçiler, sanatçılar...
Herkes gibi bu soruya kafa yorarken Baki Karaçay'ın, "aptallık bir zekâ problemi değil, ahlaki bir problemdir" diyen Nazi karşıtı ilahiyat doktoru Dietrich Bonhoeffer'den yaptığı çeviri bana ilaç gibi yetişti. Sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum:

Genellikle aptallığın doğuştan gelen bir problem olduğu izlenimi egemen olsa da gerçekte insanlar belirli koşullar altında aptallaşırlar; hatta daha doğrusu bunun olmasına izin verirler. Bu arada, kendilerini diğerlerinden izole eden veya yalnız yaşayan insanların, bu kusuru, sosyalleşmeye meyilli veya zorunlu olan bireylerden ve gruplardan daha az sıklıkla sergilediklerini belirtelim. Ve öyle görünüyor ki aptallık belki de psikolojik olmaktan çok sosyolojik bir sorundur.
 Aptallar ve güç sahipleri arasında ilginç bir ilişki vardı ve karşılıklı olarak birbirlerine gerek duyuyorlardı. Politik ve dini hareketlerde aptallık hastalığına daha sık rastlanıyordu. Güç sahipleri gücünü arttırdıkça aptallar o gücün büyüsüne kapılıyor ve bağımsız düşünme yetisini kaybediyor, gerçekleri inatla reddediyor, üstelik ne yaptıklarını bile bilmeden her türlü kötülüğü yapıyorlardı. Onlardan biriyle konuşurken, sanki bir insanla değil, sloganlar ve ezberlenmiş repliklerle konuşmaya programlanmış bir robotla konuştuğunuz duygusuna kapılıyordunuz.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Melih Altınok
ÇOK OKUNAN HABERLER
Tarih belli oldu! Bu üç grupta olan emekliye 1300 TL zam geliyor Tarih belli oldu! Bu üç grupta olan emekliye 1300 TL zam geliyor
Herkes nefesini tutmuş bekliyordu! Nihayet belli oldu, 5.000 lira emekli bayram ikramiyesi kesinleşti Herkes nefesini tutmuş bekliyordu! Nihayet belli oldu, 5.000 lira emekli bayram ikramiyesi kesinleşti
Devlet vatandaşlara 10.000 TL destek veriyor! Destek kapsamında kimler var? Devlet vatandaşlara 10.000 TL destek veriyor! Destek kapsamında kimler var?
SGK ve Bağkur'lu olanlar alabiliyor! Onay bu sabah çıktı 7000 TL ek ödeme karşılıksız veriliyor SGK ve Bağkur'lu olanlar alabiliyor! Onay bu sabah çıktı 7000 TL ek ödeme karşılıksız veriliyor
EYT'liler yıkılacak! Ak partili isim son dakika gelişmesini açıkladı, ilk maaş tarihi belli oldu EYT'liler yıkılacak! Ak partili isim son dakika gelişmesini açıkladı, ilk maaş tarihi belli oldu
900-2500 TL arası ödemeler Mayıs’ kadar devam ediyor! Hala başvurmadıysanız geç değil 900-2500 TL arası ödemeler Mayıs’ kadar devam ediyor! Hala başvurmadıysanız geç değil
SON HABERLER
Zafer Şahin: Mühim olan 9 milyon SMS Zafer Şahin: Mühim olan 9 milyon SMS
Melih Altınok: Ahmaklık bir zeka problemi değil ahlak sorunudur Melih Altınok: Ahmaklık bir zeka problemi değil ahlak sorunudur
Deniz Zeyrek: Bize kısmetmiş! Deniz Zeyrek: Bize kısmetmiş!
Mustafa Karaalioğlu: Deprem bilim kurulu oluşturmanın vakti geldi Mustafa Karaalioğlu: Deprem bilim kurulu oluşturmanın vakti geldi
Ahmet Hakan: İmamlar ne yapmalı Ahmet Hakan: İmamlar ne yapmalı
Ali Karahasanoğlu: Meğer Alpay Antmen sadece Erdoğan’a değil, akit’e de düşman imiş! Ali Karahasanoğlu: Meğer Alpay Antmen sadece Erdoğan’a değil, akit’e de düşman imiş!
Mehmet Ocaktan: Cehaletin teşvik edildiği dönemlerdeyiz Mehmet Ocaktan: Cehaletin teşvik edildiği dönemlerdeyiz
Cihat Yaycı: Bu deprem artık gerçekten ders olsun Cihat Yaycı: Bu deprem artık gerçekten ders olsun