Mehmet Şeker: Z kuşağının depreme bakışı

İşte Mehmet Şeker'in yazısı:

Kocaeli civarında bir söz vardır. Gençlerin toyluğuna, hayat tecrübesinin az oluşuna vurgu yapılacağı zaman “Deprem görmemiş” derler. Şimdilerde çok kişi “Z kuşağı” diye tanımlıyor. Merak edip sorduk. Kocaeli Akademi Lise öğrencileri, deprem konusunda duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdiler:

Enkaz altındaki insanlar da ertesi günün hayalini kurup yatmıştı. Birçoğu sabahı göremedi. O gün kırgın olduklarıma yazdım, hiç gocunmadan. Çünkü artık yarınımız yoktu, bizzat şahit oldum. Sıcak evimizden, içtiğim çorbadan, bir bardak sudan, üstümdeki kalın giysiden, her şeyden utandım. Yüreğimin acıdığını hissediyorum. Elimizden hiçbir şeyin gelmemesi kalbime dokunuyor. Sadece dualarım var onlar için. Zeynep Aktin

Farklı bir deprem olsa ve insanların malları evleri değil de vicdanları etrafa dağılsa. Yağma peşinde koşanlar da onları toplasa. Olmaz mı? Yalan haber yapanlara da hırsızlara da lazım olan bu. Malzemeden çalan müteahhitlere, kolon kesen esnafa, bir tas çorbayı altınla yarıştıranlara, denetlemeyi düzgün yapmayanlara da biraz vicdan lazım. Ama hepsinden önce, bize depreme dayanıklı binalar lazım. Furkan Enes Abca

Rüşvet...

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