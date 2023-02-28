Mehmet Şeker: Kemal Bey’i kızdırmayın

İşte Mehmet Şeker'in yazısı:

Aman ha, ülkemizin altını üstüne getiren şu deprem fırtınası için “Asrın felaketi” demeyin sakın.

Kemal Bey’i kızdırmayın.

Hem, asır da ne?

“Vel asr”a atıfta mı bulunuyorsunuz? İki dünyanın işlerini karıştırmak mı istiyorsunuz yoksa?

İnsanların hüsranda olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz?

Demeyin öyle. Asır masır karıştırmayın. Devlet ve Allah bir arada anılmasın artık! Talep ciddi!

Mesele sadece isimde değil üstelik, tanımlamanın bütününde.

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