Mehmet Ocaktan: İktidardan 6’lı masa için acılı arabesk şarkılar

İşte Mehmet Ocaktan'ın yazısı:

Cumhur İttifakı’nın yöneticileri başta olmak üzere etrafındaki gecekondulara yerleşen medya ve trol ordusu, günde beş vakit 6’lı masanın dağılması için dua seansları düzenliyorlar. Bu arada iktidar içinde prestijli konumda olan ama dua işlerine pek aklı yatmayan ulusalcı, Çin ve Rus muhibbi tayfa da herhalde 6’lı masanın dağılması için kendi meşrebine uygun bir yakarışta bulunuyordur.

Seçim yaklaştıkça her hafta yeni bir icatta bulunan iktidar, bu müthiş hamlelerine çok güvenmiyor olmalı ki haftanın sonunda adeta yağmur duasına çıkar gibi 6’lı masa için dağılma duasına çıkıyor.

Aslında iktidara çok da haksızlık etmemek lazım, daha ne yapsınlar bu millete, memleketin önemli merkezlerinde her altı ayda bir gaz rezervleri buluyorlar, topluyorlar, çıkarıyorlar, bölüyorlar bir daha buluyorlar ama ne hikmetse kimseyi inandıramıyorlar. “Türkiye Yüzyılı”nı keşfettiler, yüzyıla yakındır dindar-muhafazakar kesimlerin hasretle beklediği Ayasofya’yı ibadete açtılar, aslında doğru bir iş yaptılar ama bu yapılanların ömrü bir hafta bile sürmedi.

Peki neden iktidar, toplumu kendisine inandırmakta bu kadar zorlanıyor?

Çünkü AK Parti toplum nezdindeki...

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