GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Mehmet Ocaktan: Cehaletin teşvik edildiği dönemlerdeyiz

Karar Gazetesi Yazarı Mehmet Ocaktan, "Cehaletin teşvik edildiği dönemlerdeyiz" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mehmet Ocaktan'ın yazısı:

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki olup bitenleri akıl ve mantıkla izah etmekte güçlük çektiğimizi söylerken bile içimizde müthiş bir umutsuzluk dalgası yükseliyor.

Yıllar geçse de felaketlerden ders almıyoruz, çünkü yaşadıklarımızın esas sebebinin akıl ve bilimle hareket etmeyi bir türlü beceremediğimizi de bilmiyoruz.

Oysa bu ülkenin insanları deprem dahil bütün felaketlerde tek yürek olup, hem ayni hem de nakdi yardımlar konusunda bir seferberlik havasında adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

Bütün bunlar elbette güzel hasletlerimiz, ancak neden böyle büyük bir felaket karşısında yeterli organizasyonu sağlayamadık, neden bir deprem ülkesi olduğumuzu bile bile yıllardır tedbir almayı akıl edip depreme dayanıklı evler yapmayı başaramadık şeklindeki sorular karşısında ne yazık ki verebileceğimiz hiçbir cevabımız yok.

Ne hikmetse böylesi büyük felaketler başımıza geldiğinde ilk aklımıza gelen okulları tatil etmek oluyor, cehaleti teşvik gibi adeta…

Peki neden? Çünkü akla ve bilime inanmıyoruz, daha doğrusu sadece deprem konusunda değil, ekonomik refah toplumu olabilmek, güçlü bir adalet sistemi oluşturabilmek, insanlarımızın sağlığını koruyabilmek için...

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mehmet Ocaktan
ÇOK OKUNAN HABERLER
Tarih belli oldu! Bu üç grupta olan emekliye 1300 TL zam geliyor Tarih belli oldu! Bu üç grupta olan emekliye 1300 TL zam geliyor
Herkes nefesini tutmuş bekliyordu! Nihayet belli oldu, 5.000 lira emekli bayram ikramiyesi kesinleşti Herkes nefesini tutmuş bekliyordu! Nihayet belli oldu, 5.000 lira emekli bayram ikramiyesi kesinleşti
Devlet vatandaşlara 10.000 TL destek veriyor! Destek kapsamında kimler var? Devlet vatandaşlara 10.000 TL destek veriyor! Destek kapsamında kimler var?
SGK ve Bağkur'lu olanlar alabiliyor! Onay bu sabah çıktı 7000 TL ek ödeme karşılıksız veriliyor SGK ve Bağkur'lu olanlar alabiliyor! Onay bu sabah çıktı 7000 TL ek ödeme karşılıksız veriliyor
e-Devlet'ten başvurular başladı! 5000 TL yardım ihtiyaç sahiplerinin hesabına geçiyor e-Devlet'ten başvurular başladı! 5000 TL yardım ihtiyaç sahiplerinin hesabına geçiyor
900-2500 TL arası ödemeler Mayıs’ kadar devam ediyor! Hala başvurmadıysanız geç değil 900-2500 TL arası ödemeler Mayıs’ kadar devam ediyor! Hala başvurmadıysanız geç değil
SON HABERLER
Asgari ücretliler için az önce açıklandı! Maaşlar değişti 1000 TL ek ödeme ile asgari ücret 9500 TL oldu Asgari ücretliler için az önce açıklandı! Maaşlar değişti 1000 TL ek ödeme ile asgari ücret 9500 TL oldu
Zafer Şahin: Mühim olan 9 milyon SMS Zafer Şahin: Mühim olan 9 milyon SMS
Melih Altınok: Ahmaklık bir zeka problemi değil ahlak sorunudur Melih Altınok: Ahmaklık bir zeka problemi değil ahlak sorunudur
Deniz Zeyrek: Bize kısmetmiş! Deniz Zeyrek: Bize kısmetmiş!
Mustafa Karaalioğlu: Deprem bilim kurulu oluşturmanın vakti geldi Mustafa Karaalioğlu: Deprem bilim kurulu oluşturmanın vakti geldi
Ahmet Hakan: İmamlar ne yapmalı Ahmet Hakan: İmamlar ne yapmalı
Ali Karahasanoğlu: Meğer Alpay Antmen sadece Erdoğan’a değil, akit’e de düşman imiş! Ali Karahasanoğlu: Meğer Alpay Antmen sadece Erdoğan’a değil, akit’e de düşman imiş!
Mehmet Ocaktan: Cehaletin teşvik edildiği dönemlerdeyiz Mehmet Ocaktan: Cehaletin teşvik edildiği dönemlerdeyiz