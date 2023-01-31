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Mehmet Metiner: Bu kez de tamam inşallah…

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Metiner, "Bu kez de tamam inşallah…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mehmet Metiner'in yazısı:

Abdullah Gül, AK Parti lideri ve o tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterildiğinde 367 katakullisiyle tasfiye edilmek istenmişti. Cumhuriyet Mitingleri adıyla düzenlenen o sivil görünümlü darbeci zihniyetin sokaklarda yapıp ettiklerini de herkes hatırlar. Demokrasi ve hukuk adına tam bir utanmazlık örneğiydi. Ne yazık ki dönemin Anayasa Mahkemesi, hukuksal bir cinayetin altına imza koymaktan çekinmemişti.

Şimdi aynı şey Reis için yapılmak isteniyor. Pandemi dolayısıyla kötüleşen ekonomik koşullarda Reis’i alaşağı edeceklerinden emin olan muhalefet bloku, Reis’in adaylığının tartışma konusu dahi edilmemesi gerektiğini savunurken birdenbire çark ederek tersini söylemeye başladılar. Niçin mi? Besbelli: Reis’in karşısında bir kez daha yenileceklerini gördüler. O yüzden Reis’in 2 dönem CB görevini yaptığını, dolayısıyla aday olmasının hukuken meşru olmadığını gündeme taşıdılar.

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Mehmet Metiner
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