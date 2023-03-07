Mehmet Barlas: Tükürdüğünü yalayan pişkin muhalefet

İşte Mehmet Barlas'ın yazısı:

Başlık biraz sert mi oldu diye düşündüm. Ama dün yaşadığımız rezillik hakkında ne söylesek hafif kalacaktı. Muhalefetin bu rezaletini bir fıkrayla taçlandırayım:

İki borsacı yolda yürüyormuş. Biri yolda köpek pisliği görmüş ve arkadaşına "Bunu yersen 100 bin lira vereceğim" demiş. Diğeri yemiş, parayı da almış ama gururuna yedirememiş. Biraz ileride başka bir köpek pisliğini görünce, "Bu köpek pisliğini yersen sana 100 bin lirayı geri veririm" demiş. Arkadaşı da tereddüt etmeden yemiş ve parayı almış. Sonra da şu soruya sormuş: "Bizim cebimizdeki para değişmedi. Peki biz bu pisliği niye yedik?" Arkadaşı da "Cebimizdeki para değişmedi ama işlem hacmimiz arttı" diye cevap vermiş.

Bu kadar rezaletten sonra bir araya gelen muhalefet cephesi "Biz bunu niye yedik?" diye soruyordur kendisine.

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