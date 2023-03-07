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Mehmet Barlas: Tükürdüğünü yalayan pişkin muhalefet

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Tükürdüğünü yalayan pişkin muhalefet" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mehmet Barlas'ın yazısı:

Başlık biraz sert mi oldu diye düşündüm. Ama dün yaşadığımız rezillik hakkında ne söylesek hafif kalacaktı. Muhalefetin bu rezaletini bir fıkrayla taçlandırayım:
İki borsacı yolda yürüyormuş. Biri yolda köpek pisliği görmüş ve arkadaşına "Bunu yersen 100 bin lira vereceğim" demiş. Diğeri yemiş, parayı da almış ama gururuna yedirememiş. Biraz ileride başka bir köpek pisliğini görünce, "Bu köpek pisliğini yersen sana 100 bin lirayı geri veririm" demiş. Arkadaşı da tereddüt etmeden yemiş ve parayı almış. Sonra da şu soruya sormuş: "Bizim cebimizdeki para değişmedi. Peki biz bu pisliği niye yedik?" Arkadaşı da "Cebimizdeki para değişmedi ama işlem hacmimiz arttı" diye cevap vermiş.
Bu kadar rezaletten sonra bir araya gelen muhalefet cephesi "Biz bunu niye yedik?" diye soruyordur kendisine.

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Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na ağzına geleni söyleyerek masayı devirip gitti. İyi Parti yöneticileri de masanın küçük ortaklarının milletvekili pazarlığına oturarak...

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Mehmet Barlas
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