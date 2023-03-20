Mehmet Barlas: Dünyayı karıştıranlar Türkiye’de boş durur mu?

İşte Mehmet Barlas'ın yazısı:

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak Salı günü tutuklanabileceğini açıkladı. Bu nedenle taraftarlarına protesto çağrısında bulundu.

Trump, "Şimdi yolsuz, son derece siyasi suçları için yeni rekorlar kırmaya çalışan ve başındaki kişinin George Soros tarafından finanse edildiği Manhattan Bölgesi Başsavcılık ofisinden yapılan yasa dışı sızıntılar gösteriyor ki herhangi bir suç kanıtlanamayınca, eski ve tamamen çürütülmüş (birçok diğer savcının da çürüttüğü) masallar üzerinden, açık ara önde Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı gelecek hafta salı günü tutuklanacak. Protesto edin, ülkemizi geri alın!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, birçok ülkede kaos yarattığı iddia edilen George Soros'u işaret etmesi oldukça ilginç geldi bana. Tutuklama talebi ile ilgili gerekçe ise oldukça tuhaf. Trump'ın 8 yıl önce bir porno yıldızı ile ilişkisi olduğu, bu ilişkisini ifşa etmemesi için 130 bin dolarlık teklifte bulunduğu iddia ediliyor. Neresinden...

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN